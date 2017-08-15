В Крыму построят гигантский радар

Высокоточный радар национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет размещен в Крыму, сообщил РИА Новости генеральный конструктор системы Сергей Боев . Станция нового поколения «Воронеж-СМ» сменит под Севастополем устаревший радар «Днепр».

— Станции «Днепр» остались в Балхаше, Мурманске и Севастополе. Севастопольская в очень плохом состоянии, поэтому вместо нее в Крыму планируется установить «Воронеж-СМ». Там для него очень хорошее место, — рассказал Сергей Боев.

Семейство дальних радаров «Воронеж» состоит из станций различного типа: метровых (М), дециметровых (ДМ) и сантиметровых (СМ). Они различаются характеристиками и задачами. Метровые, скажем, самые дальнобойные, но менее точные. Сантиметровые, напротив, позволяют получить максимум информации о наблюдаемом объекте, но дальность их действия ниже. Поэтому в СПРН «поля зрения» радаров различных типов перекрываются.

— У радиолокатора сантиметрового диапазона существенно выше точность определения угловых координат и дальности. За счет высокой разрешающей способности более точно вычисляются траектория полета цели, время и район падения боевых блоков. «Воронеж-СМ» — многообещающая разработка, ее появление в Крыму существенно усилит возможности РЛС в Армавире, — рассказал главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходаренок

Крымская РЛС возьмет под контроль южное и западное ракетоопасные направления. Дальние радары сантиметрового диапазона строятся также под Мурманском и Воркутой. Станции семейства «Воронеж» отличаются экономичностью и высокой заводской готовностью: их строителям необходимо лишь собрать антенну и подключить к ней контейнеры с аппаратурой. По сравнению с предыдущими системами срок ввода радара в строй сократился в пять раз.