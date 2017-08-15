Российские войска в Таджикистане подняты по тревоге

Подразделения российской военной базы в Таджикистане подняты по тревоге в рамках учений. Об этом ТАСС сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений с боевой стрельбой, — сказал собеседник агентства. — Расчеты и экипажи приступили к совершению маршей в район полигона Харб-Майдон близ таджико-афганской границы".

По словам Рощупкина, военным предстоит пройти по горным серпантинам до 300 километров. «Воздушное прикрытие колонн обеспечивают вертолеты Ми-8 и Ми-24», — добавил полковник.

В маневрах принимают участие более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц техники. Им предстоит отработать вопросы взаимодействия, ведения обороны, перехода к наступлению, блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований. Поддержку мотострелкам обеспечат реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также армейская авиация.