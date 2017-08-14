Су-57 «ошеломил» британские СМИ своим смертоносным оружием

Британский таблоид The Daily Star назвал российский истребитель Су-57 «предметом зависти военно-воздушных сил по всему миру».

Издание отмечает, что истребитель, который участвовал в праздничном параде по случаю Дня ВКС РФ, является следующим поколением российского боевого самолета и превосходит своих конкурентов из США и Китая.

«Новый истребитель (Су-57) — это самое современное оружие, ошеломляющее своим смертоносным оружием и ультрасовременной технологией стелс», — пишет таблоид, подчеркивая, что Су-57 почти невидим для радаров противника.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого. В настоящее время построено десять летных прототипов, три прототипа для наземных испытаний.

Ожидается, что на вооружение первый образец поступит уже в 2018 году, а спустя год начнутся серийные поставки. Установочная партия истребителей составит 12 машин.