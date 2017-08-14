Süddeutsche Zeitung: вместо разоружения мир пришёл к «ядерному ренессансу»

В 2009 году Барак Обама сказал, что сам поставил перед собой рабочую задачу, которая на тот момент казалась необходимой для государства, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. «Как ядерная держава, как единственная ядерная держава, которая использовала своё ядерное оружие, США морально обязаны действовать», — подчеркнул американский президент в своей пражской речи.

Признание «грехопадения», которое США совершили, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки, придало его словам особую силу, утверждает издание. Это действительно могло стать началом полного ядерного разоружения и привести к миру без атомного оружия. Однако годы спустя оказалось, что это были лишь красивые слова, отмечает немецкая газета.

Ядерное оружие уже давно снова стало на мировой арене средством устрашения и способом гарантировать соблюдение своих интересов — для стран НАТО под предводительством США, для России, Индии и Пакистана. Израиль пока официально не подтверждает свою программу. Особый случай представляет собой Северная Корея, лидер которой, вообще-то, не может применять ядерное оружие против другой страны, потому что тем самым режим Ким Чен Ына обрёк бы себя на крах, спровоцировав ответный удар.

Таким образом, для его правительства гарантией выживания является обладание ядерным оружием, но не его использование в военных целях. Однако его угрозы в отношении США достигли такого масштаба, что Дональд Трамп может склониться к нападению на Северную Корею. Последствия будут непредсказуемыми, подчёркивает издание. В любом случае, пробными запусками межконтинентальных ракет диктатор в Пхеньяне добился того, что нервы Вашингтона и соседних стран оказались на пределе, отмечается в статье.

Ядерные испытания Ким Чен Ына пришлись на время, когда международное сообщество держит курс на тотальное разоружение. Оно не доверяет словам ядерных держав о том, что разоружение начнётся тогда, когда ситуация в мире это позволит. Недавно 122 государства в ООН разработали соглашение, запрещающее приобретение оружия массового уничтожения и владение им. В то же время абсолютный запрет на ядерное оружие, который будет предложен к подписанию на пленарном заседании ООН и сможет вступить в силу, если его ратифицируют 50 стран, критики считают иллюзией, далёкой от реальности. Представитель США в ООН Никки Хейли , обосновывая позицию американского правительства по этому вопросу, заявила: «Кто-нибудь верит, что Северная Корея запретит ядерное оружие?»

Впрочем, это замечание прикрывает другой факт, обращает внимание Süddeutsche Zeitung. Ещё до обострения напряжённости США и Россия, в распоряжении которых находится около 90% всего арсенала ядерных вооружений на планете, не разоружаются, а напротив, модернизируют свои ресурсы.

Германия как государство, имеющее свою долю в обладании ядерным потенциалом и находящееся под защитой США, также уклоняется от участия в переговорах, хотя официально немецкое правительство выступает за мир без ядерного оружия, отмечает издание. Однако Берлин не считает абсолютный запрет проверенным средством достижения цели и делает ставку на договор о нераспространении ядерного оружия, в соответствии с которым государства, обладающие ядерными вооружениями, должны разоружаться под контролем других стран. Между тем этот договор не помешал ни «ядерному ренессансу» в прошедшие годы, ни вступлению новых стран в клуб ядерных держав, подчёркивает немецкая газета.

Поэтому международное сообщество в ядерном вопросе не только оказалось перед лицом реальной угрозы со стороны Северной Кореи, но и претерпело раскол: ядерные державы и их союзники составили один блок, в то время как большинство из 122 государств, напротив, поддерживают «радикальное решение» и выступают за освобождение человечества от оружия массового поражения, заключает Süddeutsche Zeitung.