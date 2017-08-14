Испытания тягача для тяжелых ракет попали на видео



В сети появилось видео испытаний нового тягача для тяжелых ракетных стратегических комплексов. Они проводились Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры совместно с конструкторским бюро " Мотор".

В комментариях к видеоролику говорится, что новый седельный тягач КамАЗ-78504, предназначен для буксирования прицепов груженой массой от 90 до 165 тонн.



Разработка тягача и полуприцепа для него проводится в рамках программы " Платформа-О" , которая предусматривает создание целого семейства машин для транспортировки ракетных комплексов — в том числе и тяжелых.



Испытания этой конкретной машины с колесной формулой 8Х8 проводились в городе Волжске (республика Марий Эл). Никакие технические характеристики машины пока не публикуются. Известно только, что у тягача все колеса являются поворотными, что значительно увеличивает маневренность тяжелой машины.



Также сообщается, что испытания были признаны успешными и новый тягач вскоре может быть принят на вооружение.