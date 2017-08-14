Иранский дрон приблизился к авианосцу ВМС США

Иранский беспилотный летательный аппарат приблизился к американскому авианосцу Nimitz. Дрон совершил несколько облётов корабля. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на ВМС США.



Инцидент произошёл в Персидском заливе 13 августа. Дрон приблизился к авианосцу на расстояние 91,4 метра. Американская сторона утверждает, что манёвры беспилотника были непрофессиональными и опасными. Похожий случай произошёл 8 августа. Тогда американскому истребителю пришлось совершить манёвр, чтобы не столкнуться с иранским дроном.