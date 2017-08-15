ВКС России поддержали огнём первую десантную операцию сирийской армии



Российская авиация оказала поддержку подразделениям сирийской армии, которые десантировались в районе поселения Эль-Кдер. В результате операции правительственным войскам удалось без потерь освободить населённый пункт от боевиков ИГ*. В Министерстве обороны России отметили, что вооружённые силы САР впервые использовали против террористов тактику десантирования.



Российские вертолёты ВКС России Ка-52 нанесли удар по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» * перед высадкой сирийского десанта в районе населённого пункта Эль-Кдер.

«Началу десантной операции предшествовало эффективное огневое поражение позиций и техники группировки ИГИЛ в данном районе, осуществлённое силами реактивной артиллерии сирийской армии и вертолётами Ка-52 ВКС России из состава российской армейской авиации», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.



Ка-52, известные также как «Аллигаторы», при помощи систем ночного видения не только эффективно наводили и корректировали огонь РСЗО, но и сами уничтожали бронетехнику и вооружённые автомашины террористов.



Сирийские войска при поддержке российской артиллерии отбили у ИГ город Эль-Кдер



Первый десант



Высадка сирийского десанта состоялась ночью 12 августа, когда сирийской армии, которая впервые использовала такой метод атаки, удалось захватить населённый пункт Эль-Кдер.



«В ночь на 12 августа, впервые с момента начала боевых действий против террористической группировки ИГ на территории Сирии, правительственным силам удалось организовать и провести виртуозную операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков с последующим разгромом и захватом населённого пункта Эль-Кдер (около 120 километров западнее города Дейр эз-Зор)», — пояснили в Министерстве обороны.



После того, как были нанесены огневые удары, десант захватил господствующую высоту и начал штурм поселения. Десантники смогли уничтожить склады и штаб боевиков, несколько единиц бронетехники, после чего удерживали позиции до того утра, когда подошли основные силы правительственных войск.



Помимо российской авиации огневую поддержку также оказывала реактивная артиллерия сирийской армии, корректировку которой осуществляли силы десанта и ВКС России.



В результате действий десантников удалось освободить территорию в шестьдесят квадратных километров, на которой расположены две нефтяные вышки. При этом сирийские военные не понесли потерь в результате ночного боя.



Развитие успеха



13 августа, министерство обороны России подтвердило освобождение города Эс-Сухна, расположенного в провинции Хомс на северо-востоке Сирии. Операция по его освобождению проводилась подразделениями правительственной армии страны при поддержке ВКС России.



Операция по освобождению Эс-Сухны открывает возможности по деблокированию города Дейр эз-Зор, который является ключевым местом, контроль над которым станет определяющим в борьбе с «Исламским государством».



«Сегодня можем говорить о том, что все нацелены, настроены на борьбу с ИГИЛ. Сегодня есть такие ключевые точки, каковой является Дейр эз-Зор, я бы даже сказал, в первую очередь Дейр эз-Зор. Там идёт сопротивление уже не один год. Это такая основная точка на Евфрате, которая будет во многом, если не во всём, говорить о завершении борьбы с ИГИЛ», — заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».



Только за последние два месяца, по словам министра обороны Сергея Шойгу, за два месяца свободная от боевиков территория в Сирии увеличилась в 2,5 раза и борьба с ними не прекращается.



«За последние два месяца освобождена территория большая, чем была на момент под контролем сирийского правительства, большая, чем была на момент вхождения туда, то есть фактически мы сделали её в два с половиной раза больше, чем была до этого. Я имею в виду — сирийская армия при нашей поддержке», — заявил Шойгу.



Два года боёв



Российские военные лётчики ведут работу в Сирии по официальному приглашению властей страны с 2015 года.



Местом базирования российской авиагруппы является база Хмеймим, расположенная в сирийской провинции Латакия. За 2017 год ВКС России совершили более 1800 боевых вылетов, уничтожили более 3 тыс. боевиков, порядка 40 тренировочных лагерей террористов, около 500 пунктов управления, а также 45 заводов по производству оружия.



Всего за время действия российских ВКС на территории Сирии к весне этого года было совершено более 23 тыс. боевых вылетов и нанесено порядка 77 тыс. ударов по террористам.

