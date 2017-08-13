Победителям «Танкового биатлона» вручили ключи от автомобилей УАЗ «Патриот»

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на церемонии закрытия Армейских международных игр вручил ключи от автомобилей УАЗ «Патриот» российскому экипажу, выигравшему соревнования по «Танковому биатлону». Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне победили в финальном заезде с общим временем 1 час 30 минут 43 секунды. На втором месте — команда Казахстана с результатом 1 час 45 минут 41 секунда. Бронза досталась представителям Народно-освободительной армии Китая, преодолевшим дистанцию за 1 час 46 минут и 50 секунд. Экипажам бронетехники надо было продемонстрировать мастерство в преодолении препятствий и меткой стрельбе по мишеням.

Зрелищный конкурс, проходящий в рамках Армейских международных игр, стартовал на полигоне Алабино 29 июля. Полуфинальные заезды состоялись 8-10 августа. На собственной технике выступают три команды: российская (Т-72Б3 с дополнительными усовершенствованиями), белорусская (Т-72БМЭ), индийская (Т-90С) и китайская (Type 96B). Остальным предоставлен стандартный российский Т-72Б3.