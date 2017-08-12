Российская команда победила в финальной гонке танкового биатлона



Команда России победила в финальной гонке " Танкового биатлона" , которая прошла в подмосковном Алабино, сообщили журналистам в российском военном ведомстве

" Российские военнослужащие победили в финальном заезде " Танкового биатлона" с общим временем 1 час 30 минут 43 секунды. На втором месте — команда Казахстана с результатом 1 час 45 минут 41 секунда" , — сказали в Минобороны.



Бронза досталась команде Китая, преодолевший дистанцию за 1 час 46 минут и 50 секунд. Замкнули четверку лидеров танкисты Белоруссии, завершившие дистанцию за 1 час 48 минут и 40 секунд.



В субботу, 12 августа, в подмосковном Алабино состоится торжественное закрытие " Армейских международных игр". Финальная гонка " Танкового биатлона" приурочена к этому событию.