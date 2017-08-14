Женщины получили возможность обучаться на военных летчиков

Сергей Шойгу решил воплотить в жизнь давнюю мечту российских девчат — они получат возможность обучаться на военных летчиков. И в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВВАУЛ) имени Героя Советского Союза А. К. Серова уже начали подготовку к приему девушек, которые впервые в России будут обучаться на военных летчиц.

" Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами. Мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году будем набирать первую группу девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, — сообщил во время праздничных мероприятий, посвященных 105-летию ВВС России, министр обороны РФ Сергей Шойгу. — Надеюсь, через пять лет они украсят подобный праздник своим мастерством".





Как отметил глава военного ведомства , девушек наберут немного — 15 человек, но с учетом того количества заявок, которые поступают в адрес Воздушно-космических сил, Минобороны России не может не ответить на данные просьбы.

" Слабый пол" в нашей стране и по всему миру активно осваивает воинские специальности, всегда считавшиеся чисто мужскими. В авиации они в основном занимают должности в тыловых и инженерно-технических структурах. Хотя в истории наших ВВС было немало примеров, особенно в Великую Отечественную войну, когда женщины владели боевыми самолетами не хуже мужчин. Да и послевоенный период исключением не стал. Достаточно вспомнить летчицу-испытателя Марину Попович, освоившую многие типы самолетов, в том числе реактивных, и поставившую в небе десятки рекордов. Или Светлану Протасову, которая первой среди женщин освоила боевой истребитель МиГ-29. Самостоятельный вылет на этой машине она совершила 4 апреля 1996 года. Дослужилась до майора. А после увольнения из армии переучилась на пилота Эйрбас A320.



Как сообщила корреспонденту " РГ" представитель КВВАУЛ Светлана Коряковцева, с первого октября начнется обучение девушек — военных летчиц. Сейчас готовится учебно-материальная база с учетом того, что работа с ними имеет свою специфику, в частности, нужно подготовить отдельные казармы. Стоит отметить, что в КВВАУЛ ранее уже обучались девушки, но по другой специальности — офицер боевого управления (гражданская аналогия — авиадиспетчер). В 2013 и 2014 годах было выпущено около 40 девушек — офицеров боевого управления, более девичьих наборов в кубанских военных училищах не было. Словом, определенный опыт работы с барышнями у КВВАУЛ уже есть.