МОСКВА, 12 авг — РИА Новости . Министерство обороны Великобритании проверяет выполнение мер безопасности после сообщений о том, что фотографу-любителю удалось посадить квадрокоптер на борт авианосца Queen Elizabeth и остаться незамеченным, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Инцидент произошел в июле, когда авианосец находился в порту шотландского города Инвергордон. Один из членов местного клуба любителей-фотографов направил свой квадрокоптер DJI Phantom к кораблю, чтобы сделать несколько снимков, но из-за сильного ветра вынужден был посадить летательный аппарат на борт судна.

"На самом деле я не хотел сажать его, но ветер был настолько сильный, что мне показалось, что он не сможет вернуться, поэтому я проигнорировал предупреждение", — сказал он.

Как отмечает Daily Mail , по утверждениям фотографа, пожелавшего остаться неизвестным, «никто не пытался предотвратить посадку (дрона)». Осознавая, что он нарушил правила, фотограф приехал в порт, чтобы рассказать об инциденте дежурным или капитану судна. Однако поговорить ему удалось только с вооруженными полицейскими, которые сообщили ему, «что на авианосце никого не было, так как все обедали на побережье».

Как заявил представитель минобороны Британии, полиция Шотландии в курсе произошедшего инцидента. «Мы очень серьезно относимся к охране (авианосца) HMS Queen Elizabeth. Об этом инциденте сообщено в полицию Шотландии, проводится расследование. В свете этого мы усилили наши меры безопасности», — сказал представитель министерства.

Корабль Queen Elizabeth водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров — первый из серии авианосцев своего класса. Как ожидается, вскоре к нему присоединится авианосец Prince of Wales, строительство которого заканчивается на верфи в Файфе. Как ожидается, корабль Queen Elizabeth будет введен в эксплуатацию к концу текущего года.