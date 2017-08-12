Фотограф запечатлел новую китайскую крылатую ракету

На представленном изображении видно стратегический бомбардировщик Xian H-6K, вооруженный четырьмя крылатыми ракетами: двумя KD-63 и двумя KD-20. Последние имеют характерные защитные чехлы в передней части: такие используются для защиты головок самонаведения ракет с телевизионной и тепловизионной системами самонаведения. Эксперты полагают, что фотограф запечатлел новый вариант ракеты KD-20 с оптической системой наведения.

О новой версии крылатой ракеты почти ничего неизвестно. Предположительное название — KD-20A. По мнению ряда специалистов, еще в 2013 году в Китае провели модернизацию оригинальной инерциальной системы наведения KD-20. Данная ракета является вариантом воздушного базирования крылатой ракеты DF-10. Дальность применения KD-20 оценивают в 2000–2200 км. Стратегический бомбардировщик Xian H-6K имеет узлы для подвески шести таких изделий.

Крылатые ракеты являются беспилотными летательными аппаратами однократного запуска, траекторию полета которых определяют аэродинамическая подъемная сила крыла, тяга двигателя и сила тяжести. Прообразом современных крылатых ракет можно считать японские снаряды, управляемые пилотами-смертниками, а также немецкие «Фау-1».

Новый вариант ракеты KD-20, как, впрочем, и ее оригинальную версию, можно будет применять для поражения особо важных наземных целей, например, аэродромов, мостов, скоплений военной техники или неприятельских командных центров.

H-6 — единственный китайский стратегический бомбардировщик, и его арсенал у военных экспертов вызывает большой интерес. Сам самолет является китайской лицензионной усовершенствованной копией советского реактивного бомбардировщика Ту-16. Вариант H-6K — самая поздняя модификация H-6. Самолет получил новые турбовентиляторные двигатели Д-30КП-2 с тягой около 118 кН каждый. Всего, как предполагают эксперты, ВВС КНР эксплуатируют не меньше 50 бомбардировщиков H-6K.

Xian H-6 / ©wikipedia

Ранее, напомним, мы писали о разработке в США новой версии знаменитой крылатой ракеты воздушного базирования AGM-158. За счет нового дизайна крыла разработчики хотят еще больше увеличить дальность полета. Компания Lockheed Martin уже получила от Военно-воздушных сил США контракт на 37,7 млн долларов. Когда именно ожидают принятие новой AGM-158 на вооружение, источник не сообщил. Характеристики пока что тоже не разглашаются.