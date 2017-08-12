Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию



Порядок вернется в Сирию благодаря самоотверженному труду российских военных летчиков, заявил в субботу главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Виктор Бондарев

" И сейчас наши пилоты в небе Сирии наводят конституционный порядок, выполняя интернациональный долг. Благодаря Воздушно-космическим силам России там будет наведен порядок. Хребет международному бандитизму будет сломан" , — сказал он в ходе торжеств в честь Дня ВКС РФ.



Бондарев отметил, что в последние годы растет конкурс в летные училища. " Только в этом году в наших учебных заведениях приступили к обучению почти 5 тысяч курсантов первого курса" , — сообщил генерал.



Он подчеркнул, что авиация традиционно пользуется большим уважением и доверием в России, и выразил благодарность ветеранам Военно-воздушных сил и семьям летчиков. " Мы заслужили это торжество. Мы работаем для того, чтобы над нашей Родиной всегда было чистое и светлое небо. За 105 лет своей истории Военно-воздушные силы и Воздушно-космические силы России прошли славный путь, начиная с парапланов и заканчивая истребителями пятого поколения" , — добавил Бондарев.



Главком также принял участие в церемонии награждения летчиков государственными и ведомственными наградами.



В субботу, 12 августа, отмечают 105-летие Военно-воздушные силы России, правопреемником которых с 2015 года являются ВКС. Днем в субботу, в частности, состоится масштабный воздушный парад — над подмосковным парком " Патриот" пролетят более 150 самолетов и вертолетов.