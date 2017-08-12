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Источник: в России создадут беспилотник с двигателем от Су-57
В России разрабатывают тяжелый беспилотник с двигателем от истребителя пятого поколения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Данный двигатель будет устанавливаться на новые авиационные комплексы, в том числе и на тяжелый ударный беспилотник», — сказал источник.
Отмечается, что двигатель на беспилотник будет установлен также в рамках проекта «Перспективный авиакомплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА), в который входит российский истребитель пятого поколения, получивший название Су-57.
Ранее сообщалось, что на МАКС-2017 представили первый российский тяжелый беспилотник.
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