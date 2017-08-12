Источник: в России создадут беспилотник с двигателем от Су-57

В России разрабатывают тяжелый беспилотник с двигателем от истребителя пятого поколения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Данный двигатель будет устанавливаться на новые авиационные комплексы, в том числе и на тяжелый ударный беспилотник», — сказал источник.

Отмечается, что двигатель на беспилотник будет установлен также в рамках проекта «Перспективный авиакомплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА), в который входит российский истребитель пятого поколения, получивший название Су-57.