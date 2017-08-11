Число красоты: почему Т-50 переименовали в Су-57

О возможностях этого самолета еще недавно мало что было известно, кроме того что он невидим для современных средств слежения и обладает серьезной авионикой. В ту пору истребитель носил название Т-50, это — заводской индекс машины. В редкие моменты его появления в небе воздушное судно, по инерции, продолжали называть ПАК ФА.

На сегодняшний день — это чудо отечественной авиа-конструкторской мысли. И ее воплощение обрело законное официальное имя. Самолет пятого поколения, лучше которого на этой планете не найти, называется — Су-57.

«Решение принято, именно этот самолет получил свое название, как ребенок после рождения, Су-57, теперь мы будем так его величать» — пояснил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев

Кстати, специалисты отмечают, что даже в нумерологии двузначное число 57 называется числом красоты. В сумме они дают 12, а это еще одно великолепное число, сулящее добрую судьбу.

Вообще, пятерка в имени, отмечают специалисты, означает истребитель пятого поколения. И еще этот Су-57 — символ новой России. Над его созданием задумались еще в конце 1970х, когда все вокруг развивалось и строилось. Потом началась перестройка, следом — непростые 90е годы, когда стране было не до истребителей. Но наступил новый век и Россия «полетела».