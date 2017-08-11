Черноморский флот следит за созданием «прообраза натовской базы» на Украине

«Есть и хорошие новости: нам уже известно главное — координаты цели повышенной потенциальной опасности для нашего высокоточного оружия». Такими словами в штабе Черноморского флота отреагировали на сообщения о начале строительства американским стройбатом центра для украинских ВМС в Очакове. Даже украинские эксперты не исключают, что это может стать началом создания будущей базы НАТО

Бойцы 1-го мобильного стройбата американских ВМС приступили в пятницу в Очакове (Николаевская область) к строительству оперативного центра, предназначенного для ВМС Украины. Об этом сообщил сайт ВМС США, уточнив, что работы ведутся в рамках помощи союзникам. Украинцы намереваются использовать его в морских и общевойсковых учениях.

В Очакове дислоцируется украинская 5-я бригада надводных кораблей ВМС Украины. В советские годы здесь стояла 17-я отдельная бригада спецназа ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР. Очаков также считается городом русской славы, в частности, его осаду в ходе русско-турецких войн в конце 18-го века воспел в одной из своих од Державин.

Американский стройбат находится в Очакове с апреля. Все это время оформлялись контракты, разрешения на строительство. Кроме оперативного центра появится ремонтная мастерская для катеров, ставших теперь основой ВМC Украины, а также несколько КПП по периметру базы. Как посулил начальник откомандированного на Украину подразделения младший лейтенант ВМС США Джейсон МакГи , новый центр улучшит «обороноспособность и инфраструктуру» Украины.

Формально база украинская, фактически — американская

Украинские эксперты не исключали, что США смогут использовать базу в Очакове в своих целях, например для разведки. Тем более рядом находится 73-й морской центр спецопераций ВМС Украины (боевые пловцы), который специализируется на диверсионной борьбе и разведке, отмечает ТАСС . Кроме этого база может стать тренировочным центром для американских «морских котиков». О том, что в целом представляет из себя украинский военный флот, газета ВЗГЛЯД писала неоднократно.

Капитан I первого ранга, источник в штабе российского Черноморского флота пояснил газете ВЗГЛЯД, что в 5-й бригаде ВМСУ, по российским данным, состоит не меньше 7 боевых единиц: средний десантный корабль «Кировоград» (1971 года постройки), десантный катер «Сватово» (1979), разведывательный корабль «Переяслав» (1987), рейдовый тральщик «Геническ» (1985), артиллерийский катер АК-03, морской буксир «Корец» (1973), судно физических полей «Северодонецк».

Также в Очаковской ВМБ базируются, по его словам, 8-й дивизион судов обеспечения в составе: транспорт «Горловка» (1965); морские водолазные суда «Нетишин» (1973) и «Каменка» (1957); катер связи «Доброполье», противопожарный катер «Евпатория» (1953), плавучий склад «Золотоноша» (1986), буксирный катер «Новоозерное» (1955).

Эксперты отмечают, что ни один из перечисленных объектов не представляет никакой ценности. «Вся техника на последнем издыхании — строилась еще в советское время. И другие корабли — фрегат „Гетман Сагайдачный“ и средний десантный корабль „Юрий Олефиренко“ в том числе. ВМС Украины — это миф», — сказал газете ВЗГЛЯД начальник штаба Черноморского флота в 1992–1997 годах вице-адмирал Петр Святашов . «Не думаю, что строительство в Очакове — это большая проблема. Но НАТО приближается к нашим границам, используя Украину и те точки, те военные базы, которые использовались в советское время. Это мы не оставим без внимания», — добавил вице-адмирал.

«На первых порах украинский персонал будет совместно осваивать новую технику, но есть основания полагать, что временное совместное использование трансформируется в постоянное присутствие там американцев. А это в конечном счете приведет к де-факто развертыванию полноценной системы управления с возможностью ее наращивания», — пояснил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга, источник в штабе ЧФ, добавив:

«Не мне вам рассказывать, какое большое значение имеет заблаговременное развертывание одним государством системы управления войсками при подготовке к ведению боевых действий против другого. Но есть и хорошие новости: нам тоже уже известно главное — координаты цели повышенной потенциальной опасности для нашего высокоточного оружия».



Возникает плацдарм для возможной агрессии

Строительство в Очакове беспокоит Москву, признал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин . По мнению депутата, это в очередной раз демонстрирует, что Вашингтон использует Украину в качестве плацдарма для возможной агрессии в отношении Москвы.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал строительство в Очакове провокацией. По его словам, эти действия противоречат украинскому законодательству. «Я не знаю, как дальше собирается власть Украины работать со своими соседями, если они нарушают свое собственное законодательство. В 1990-е годы там было все прописано и сказано, что имеет место быть внеблоковая система и неучастие ни в каких вещах. В данном случае идет процесс подготовки вступления Украины в НАТО», — заявил Клинцевич каналу RT.

Однако в Верховной раде Украины так не считают. Первый зампред фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко отмечает, что украинская конституция не запрещает иностранным военным находиться в стране. «Украинская конституция определяет порядок нахождения иностранных военных на Украине и порядок участия украинских военных сил в операциях за рубежом», — сказал Гончаренко газете ВЗГЛЯД.

По его словам, присутствие американцев на Украине не нарушает и Минские соглашения, которые запрещают присутствие в стране иностранных войск, «потому что речь идет не об оккупированных территориях Донбасса, а территории Украины». Депутат не согласен и с прогнозами о том, что американцы используют базу для разведки. «У американцев есть возможности для разведки совершенно другого характера и масштаба. И для этого им не нужен центр в Очакове», — говорит Алексей Гончаренко.

В этом году Верховная рада отдельным законом разрешила присутствие на территории страны иностранных военных для участия в маневрах. В июле прошли учения Sea Breeze-2017 с участием 17 стран, в том числе США.

Два года назад Рада ратифицировала два соглашения о сотрудничестве Киева и НАТО. Первый меморандум позволяет правительству сотрудничать с НАТО по вопросам связи и информации, а также консультироваться в области управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы «Партнерство ради мира». Второй документ связан с поддержкой и снабжением армии. Летом 2015 года делегация НАТО посетила Одессу и Николаев и осмотрела местную военную инфраструктуру, обещав подумать об оказании ВМС Украины помощи, наметив даже планы по их модернизации.

Директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин тоже уверен, что де-факто США используют объект в Очакове как свою военную базу. «Это на самом деле разворачивается мощная американская база на территории Украины, в такой стратегической точке, как Очаков. Это прямой и конкретный вызов России», — сказал Соскин газете ВЗГЛЯД.

По его словам, для США Украина становится таким же фактором воздействия на Россию, как Южная Корея на Северную. «США считают Россию главной угрозой. Соответственно, США теперь должны поддерживать страны, которые могут быть адекватным противодействием этим угрозам. Украина наиболее адекватно подходит для США для этих целей», — сказал Соскин.

Эксперт убежден, что в Очакове строится прообраз натовской базы, и «как только Украина получит план по достижению параметров кандидата в НАТО, то фактически все возможности для этого будут созданы». Соскин не исключает, что в будущем американцы могут разместить на Украине и ракеты системы ПРО, как и в Польше и Румынии. «Это переход на новый качественный уровень отношений. Чем более мощной будет украинская армия, чем более эффективно она будет противостоять на востоке России, тем больше США будут вкладывать денег и ресурсов», — считает эксперт.