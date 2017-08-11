NI объяснил, почему союзники Вашингтона усомнились в американском «ядерном зонтике»

Президент Дональд Трамп собирается назначить в свою администрацию чиновников для разработки следующего издания Ядерной доктрины США (Nuclear Posture Review — NPR). В этом документе даётся обзор стратегии и политики США в отношении ядерного оружия, пишет The National Interest

NPR — это крайне важный документ, так как в нём Вашингтон сообщает свою точку зрения на ядерное оружие и стратегию его применения как государственным ведомствам, так и другим странам, в число которых входят Россия, Китай, Корея и Япония. Одним из ключевых вопросов, затронутых в документе, должно стать доверие союзников США к усиленным средствам сдерживания и американскому «ядерному зонтику».

На протяжении более полувека члены НАТО , а также Япония и Южная Корея рассчитывали на то, что США «разменяют Нью-Йорк на Берлин, Токио или Сеул» в случае начала ядерной войны. Однако на данный момент надёжность средств ядерного сдерживания США оказалась под вопросом, отмечает журнал. Американская ядерная доктрина всегда стояла на трёх столпах.

Первый столп — это межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, которые можно запустить в течение нескольких минут после сигнала тревоги.

Второй — это американские стратегические бомбардировщики, способные нести на борту крылатые ракеты и ядерные бомбы свободного падения. Эти средства ядерного сдерживания самые гибкие, так как они могут быть подняты в воздух по предупреждению и их можно отозвать.

И, наконец, третий столп — это малоуязвимые баллистические ракеты на борту подводных лодок, удар которыми может быть нанесён уже после начала войны. Такая «ядерная триада» служит как для устрашения противников США, так и для убеждения союзников Вашингтона в надёжности средств ядерного сдерживания.

В начале холодной войны стратегическое ядерное оружие было дополнено системами передового базирования, которые прикрыли бы союзников США от ударов общего врага. Часто эти системы называют «нестратегическим ядерным оружием», хотя ничего «нестратегического» с точки зрения последствий их применения нет, считает журнал. Во времена холодной войны эти системы входили в комплекс средств, который можно назвать «тактической триадой». Она состояла из атомной артиллерии, крылатых ракет наземного базирования и ядерных ракет морского базирования.

Вся «триада» была способна пережить атомный удар и могла служить как для сдерживания противников США, так и для защиты союзников Вашингтона, отмечает издание.

Однако если после окончания холодной войны «стратегическая триада» по своему качеству не претерпела существенных изменений, то «тактическая триада» была фактически ликвидирована после снятия с вооружения ядерных артиллерийских снарядов и средств их доставки. Это серьёзно подорвало возможности сдерживания, так как единственным ядерным оружием передового базирования осталась ядерная бомба B61. «Неудивительно, что наши союзники и, что более важно, противники ставят под сомнение нашу способность обеспечить усиленное ядерное сдерживание в Европе и Азии. Это также подстегнуло споры среди наших союзников о том, стоит ли им открыть собственные программы разработки ядерного оружия», — подчёркивает The National Interest. Более того, пока мощь американских средств устрашения снижалась, противники США продолжали разработку обширной номенклатуры стратегических и тактических ядерных вооружений.

Например, по мнению некоторых экспертов, «в арсенале России по-прежнему есть от одной до шести тысяч тактических ядерных боеголовок». В случае если Россия захочет эскалации ядерной напряжённости в Европе, у президента Путина будет серьёзное преимущество, предупреждает издание. «Если США хотят оставаться надёжным союзником и эффективно сдерживать наших противников, возможно, настало время пересмотреть наши взгляды на тактическое ядерное оружие», — подводит итог The National Interest.