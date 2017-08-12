Первый боевой ледокол встанет на киль в 2019 году

Речь идет о судне проекта 23550 " Иван Папанин ", которое было заложено на «Адмиралтейских верфях» в апреле этого года.

Как уже сообщала «РГ», проект 23550 был разработан в петербургском конструкторском бюро «Алмаз».

"Иван Папанин", как и последующие сторожевики этого проекта, имеет длину 100 метров и водоизмещение около 9 тысяч тонн. При этом он будет способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метра и развивать скорость до 16 узлов.

Что касается вооружения, то оно будет состоять из автоматической артиллерийской установки АК-176МА.

Кроме того, на патрульном корабле предусмотрена вертолетная площадка и ангар для вертолета и беспилотников. «Иван Папанин» будет нести на борту два патрульных катера типа «Раптор».

Ранее эксперты высказывали предположение, что боевой ледокол вооружат «Калибрами», но никакого официального подтверждения этой информации не поступало.

Александр Бузаков также сообщил, что закладка следующего корабля этого проекта — «Николай Зубов» — вероятно состоится в 2019 году, срок сдачи — 2022 год.

Напомним, что в апреле 2016 года Министерство обороны подписало с «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство этих двух кораблей в интересах ВМФ России.

Стоит добавить, что главной отличительно особенностью этих боевых ледоколов является многофункциональность. Они способны ходить во льдах толщиной до полутора метров, выполнять функции охраны, конвоирования, перевозки специальных грузов.