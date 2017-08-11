Системы ПВО России приведены в состояние повышенной готовности

Сенатор Виктор Озеров заявил, что системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности из-за обострения отношений между КНДР и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что ситуация вокруг Северной Кореи «не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию».

Зоны возможных пусков ракет на территории КНДР находятся под повышенным вниманием российских военных.

По словам Озерова, ПВО должны обеспечить «безопасность территории России на случай неверно заложенных координат северокорейских ракет». Он отметил, что «вероятность ошибки здесь достаточно высока». «Силы ПВО, ядерного сдерживания позволяют удерживать американцев от более решительных шагов», — заключил он.