Российские истребители пятого поколения будут неуязвимы к средствами радиоэлектронного подавления противника

В настоящее время в России проходят тестовые испытания восемь истребителей пятого поколения Т-50 ОКБ Сухого . Российский истребитель пятого поколения будет способен контролировать свое положение в пространстве и время полета. Кроме того, самолет также сможет отслеживать электромагнитный спектр. Это сделает воздушное судно неуязвимым к средствам радиоэлектронного подавления противника, сообщают Известия.

Также новейшие машины смогут обнаруживать цели своими локаторами и будут наводить на них ракеты и высокоточные бомбы. При этом сам истребитель будет закрыт установленными на ее борту системами РЭБ. Как рассказал изданию заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Гиви Джанджгава, современные летательные аппараты достигли такого уровня, что специалисты уже не в состоянии резко повысить их возможности.

При этом создание новых мозгов бортового оборудования дает увеличение эффективности в разы, отметил он. Напомним, сейчас в России проходят тестовые испытания восемь истребителей пятого поколения Т-50 ОКБ Сухого.

Т-50 (проект ПАК ФА) российский самолет пятого поколения, который оснащен принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет Т-50 состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, впервые воздушное судно показали в 2011 году на салоне МАКС в Жуковском.