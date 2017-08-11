

Команда морской пехоты ВМФ России одержала победу в конкурсе " Морской десант-2017" в рамках " Армейских международных игр-2017" на Тихоокеанском флоте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев

" Судейская комиссия конкурса " Морской десант-2017" определила результаты международного конкурса. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России, заняв первое место, на втором месте команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, третье место поделили между собой команды морских пехотинцев Боливарианской Республики Венесуэла и Исламской Республики Иран, набрав равное количество баллов" , — сказал Матвеев.



Международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты " Морской десант-2017" проходил с 1 по 11 августа в рамках " Армейских международных игр-2017" на полигонах Тихоокеанского флота " Горностай" и " Клерк". В нем приняли участие команды морских пехотинцев из РФ, КНР, Ирана и Венесуэлы — всего более 200 военнослужащих.