Крылатые ракеты, способные самообучаться, появятся в 2050 году



Глава Корпорации тактического вооружения Борис Обносов в интервью «Известиям» рассказал, что на сегодняшний день гиперзвукового оружия, которое будет способно летать со скоростью 12–15 Махов в атмосфере, нет ни у одной страны мира.

Это обусловлено тем, что науки и технология еще не подошли к такому уровню развития, чтобы о думающих машинах можно было говорить достаточно серьезно, считает инженер— механик. Однако, по его мнению, такие системы все же реально создать.



Если навалиться на этот вопрос, то к 2050 году самообучающиеся системы у нас появятся



— сказал Обносов



Он подчеркнул, что именно к такому оружию сейчас стремятся все мировые державы, потому что оно сможет самостоятельно выбирать тактику атаки и перераспределять между ракетами цели.



Допустим, летят несколько ракет. Одна поражает цель и за секунду до встречи с ней подает сигнал, что задание выполнено. Это позволяет не тратить ракеты на повторное уничтожение одного и того же объекта. После этого машины перераспределяют цели и продолжат атаку



— рассказал о возможном сценарии эксперт, уточнив, что такое оружие — наивысший уровень развития ракетной техники



Однако, по мнению Обносова, и традиционные средства не потеряют свою полезность. Так как в них будет меньше электроники и соответственно их работе будет сложнее помешать.