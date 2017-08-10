Американский штурмовик получил повреждения под Таллином

Американский штурмовик А-10 получил легкие повреждения при посадке на шоссе Ягала-Кяравете под Таллином. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии, передает Delfi.

Авария произошла в заключительной части учений, когда самолет отрабатывал посадку на шоссе. Пилот не пострадал, участок дороги будет закрыт до утра 11 августа.

Тремя днями ранее эстонский Генштаб объявил о начале совместных учений авиации Национальной гвардии американского штата Мэриленд и Сил обороны республики, сообщало РИА Новости . В маневрах также участвуют дислоцированный в стране международный батальон НАТО , а также бойцы эстонского ополчения «Кайтселиит» («Союз обороны»).

Со стороны США в них принимают 10 штурмовиков А-10 Thunderbolt, 4 вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47, а также 270 военных специалистов. На время мероприятия в Эстонии будет располагаться штаб ВВС Национальной гвардии штата Мэриленд.