Появились данные о провале разработки новейшей российской БМП

Перспективный проект гусеничной платформы «Курганец 25» оказался неудачным, заявил бывший заместитель главного инженера «Курганского машиностроительного завода» по серийному производству БМП Данил Релин. Разработанную на базе платформы «Курганец 25» БМП называли «будущее российской пехоты». «Проект „Курганец 25“ оказался неудачным, необходима новая машина, а значит, техническое задание на ее разработку. Но кто его должен составить — не ясно», — приводит слова Релина газета «Курган и курганцы».

Релин заявил об этом на заседании городского совета ветеранов, где обсуждали проблемы «Курганмашзавода», отмечая, что предприятие может спасти разработка либо новой боевой машины, либо глубокая модернизация существующей. «Курганмашзавод», являющийся главным разрабочиком платформы «Курганец 25», находится в процессе банкротства.

Отметим, что с платформой «Курганец 25» наряду с платформой «Армата» связывались основные надежды на качественное обновления техники российских Сухопутных войск. Платформу называли «будущее российской пехоты». Так, БМП на базе платформы «Курганец 25» должна, как планировалось, заменить стоящие сейчас на вооружении бронемашины. Впервые БМП на базе «Курганца» была продемонстрирована на Параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.

На этой же платформе намеревались создать бронированную ремонтно-эвакуационную машину, самоходное артиллерийское орудие калибра 120 мм и зенитный артиллерийский комплекс калибра 57 мм.

О неудачах в разработке этой платформы ранее ничего не сообщалось. При этом изначально планировалось, что испытания техники на платформе «Курганец-25» завершатся в 2016 году, а в серию они пойдут в 2017-2018 годах. Позже сроки перенесли, запланировав госиспытания на 2017 год. Еще в феврале 2017 года сообщалось, что для «Арматы» и «Курганца» начали разработку умных боеприпасов.

Добавим, что военные, получившие в 2015 году партию БМП на платформе «Курганца», указывали в качестве недостатка высокий профиль машины. Высота его профиля примерно такая же, как у западных аналогов, равна и толщина брони. Однако российские военные предпочитают машины с низким профилем и эту БМП назвали «мечтой гранатометчика». Якобы поэтому сроки завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по платформе «Курганец-25» были сдвинуты на год.