На Украине модернизировали основной боевой танк СССР Т-72

Украинцы в очередной раз совершили попытку создать современный танк по модели советского Т-72. В Интернете появились первые фото модернизированного украинского танка Т-72. По словам украинского военного аналитика Сергея Згуреца, который и опубликовал снимки в своем аккаунте в Facebook, танк усовершенствовали на Киевском бронетанковом заводе за счет собственных оборотных средств. Новый танк получил название Т-72АМТ, на нем установлены приборы ночного видения, ночной прицел 1К13 (от устаревшего танка Т-72Б) с возможностью ведения огня управляемой ракетой Комбат, радиостанция Aselsan, а также навигационная система СН-3003 Базальт. Основным украинским танком по-прежнему является Т-64, однако, по словам Згуреца, из-за ведения войны в Донбассе, ВСУ понадобились и Т-72, которые до этого были выведены из состава Вооруженных Сил и активно экспортировались в страны третьего мира. Первый образец Т-72АМТ собираются продемонстрировать на выставке вооружения, которая пройдет в Киеве 24 августа.