Американские штурмовики будут тренироваться взлетать и садиться на эстонское шоссе



Штурмовики десятого авиаподразделения национальной гвардии Мэриленда США A-10 в четверг будут отрабатывать приземление и взлет на расширенном участке шоссе Ягала — Кяравете под Таллином, передает «Интерфакс»

Учения начнутся с вертолетного десанта военнослужащих боевой группы НАТО, которые высадятся на расширенный участке шоссе. Штурмовики A-10 прибудут с базы Эмари и после отработки приземления возьмут курс назад, сообщили в Главном штабе Сил обороны Эстонии. На авиабазе Эмари в это же время будут проводиться совместные киберучения Baltic Jungle национальной гвардии Мэриленда и Сил обороны Эстонии.