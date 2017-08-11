Российский истребитель пятого поколение получил официальное название

Главнокомандующий военно-космическими силами России Виктор Бондарев и интервью сайту телеканала «Звезда» впервые официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50. Главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ Виктор Бондарев в эксклюзивном интервью сайту телеканала Звезда впервые официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50.

" Самолет получит обозначение Су-57. Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 — теперь мы будем его величать именно так" , — сказал главком ВКС, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Звезды. Ранее о том, что истребитель Т-50 получит серийное название Су-57 писали журнал некоторые СМИ, ссылаясь на источники в авиастроительной отрасли. Су-57 (заводской индекс Т-50) — российский истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого в рамках проекта ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Работы по перспективному истребителю пятого поколения начались в 2002 году. Первый полет Т-50 состоялся 29 января 2010 года, а уже в следующем году в ходе летных испытаний истребитель преодолел звуковой барьер.

Большая часть информации по Су-57 является секретной, поэтому известны лишь приблизительные характеристики самолета. Известно, что истребитель имеет новейшую бортовую электронику, радар, планер создан с применением композитных материалов, а пилоты истребителя будут иметь новый летный комтюм и шлем.