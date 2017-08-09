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Уничтожаем все, что нашли: кадры свободной охоты Су-25 в Сирии
Телеканал «Звезда» публикует уникальные кадры боевого вылета штурмовиков Су-25 в режиме свободной охоты в Сирии. Видео снято пилотами боевых самолетов от первого лица. Журналисты программы Военная приемка телеканала Звезда смогли снять уникальные кадры боевого вылета штурмовиков Су-25 в режиме свободной охоты в Сирии. Для этого в кабинах самолетов были установлены экшн-камеры, которые записывали все действия пилотов и их эмоции во время выполнения боевого задания. Термин свободная охота означает то, что нам назначается район и в этом районе мы уничтожаем все те объекты, которые мы нашли, — пояснил в интервью Звезде пилот штурмовика Су-25. Свободная охота, высший пилотаж, прицельное бомбометание, полеты в паре с крылатыми ракетами — в новом выпуске Военной приемки зрители увидят, как воюют наши летчики на Ближнем Востоке. И главное — вы увидите эту войну глазами самих летчиков. Это вторая часть миницикла, посвященного главной ударной силе России в борьбе с террористами ИГИЛ и Аль-Каиды, запрещенных в РФ. В этой программе мы расскажем вам обо всем, что связано с самолётной эскадрильей авиабазы Хмеймим. Не пропустите Военную приемку 13 августа в 09.55 на телеканале Звезда.
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