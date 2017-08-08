В Ленобласти подняли полк противовоздушной обороны в рамках учений

Полк противовоздушной обороны в Ленинградской области поднят по тревоге в рамках тактических учений, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

" По учебной тревоге поднят полк противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированный в Ленинградской области" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что завершив мероприятия по приведению в боевую готовность, военнослужащие зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в составе подразделений приступили к совершению маршей.

Добавляется, во время движения на колонну напала диверсионно-разведывательная группа условного противника. Боевое охранение с помощью штатного вооружения отразило атаку. Затем военнослужащие выполнили инженерную разведку местности и отработали нормативы по оперативному развертыванию ЗРС С-400 и ЗРК С-300 в боевой порядок с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей.

Согласно сообщению, командование объединения ВВС и ПВО округа оценит способность командиров принимать самостоятельные решения в различных условиях обстановки, а также практические навыки расчетов ЗРС С-400 и ЗРК С-300 по подготовке их к стрельбе и выполнению электронных пусков ракет. В мероприятиях принимают участие около 300 военнослужащих и задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.