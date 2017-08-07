Поставленные Украине американские беспилотники оказались непригодными в Донбассе

Американские беспилотники Raven, которые поставлены на Украину, легко и быстро теряются, кроме того, возникают проблемы с квалификацией операторов, заявил волонтер украинского фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега. По его словам, беспилотники Raven не рассчитаны на войну с высокотехнологичным противником, имеющим средства радиоэлектронной борьбы, а также на территории с большим количеством линий электропередач и на зимние условия, передает УНИАН

Дейнега отмечает, что Raven, как заявлено, способен летать на расстояния до 10 километров, однако фактически военные подтвердили пуски на максимальную дальность в шесть километров, после этого беспилотник терял управляемость, а качество передаваемого изображения «падало до неприемлемого». Еще больше сократиться расстояние могло из-за возникновения на маршруте линий электропередач или любого другого источника электромагнитного излучения. Также Дейнега рассказал, что передача сигнала ведется по незащищенному аналоговому каналу, то есть при наличии оборудования его могут смотреть обе стороны. Волонтер считает, что



для войн в Африке и Афганистане беспилотник полезен, а в условиях позиционной войны с технически сильным противником эти «комплексы оказались техникой одного класса с бытовыми квадрокоптерами».

