Условных нарушителей воздушной границы уничтожили расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 на западных границах России.





Плановое тактическое учение соединения противовоздушной обороны Балтфлота прошло на одном из полигонов в Калининградской области, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов

Роль нарушителей воздушных границ выполнили истребители Су-30 СМ и Су-27 морской авиации БФ. Получив сообщение о них, ракетчики направились в заданный район, но по пути им пришлось принять бой — отразить нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.



После прибытия в район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию комплексов С-300, поиску, классификации и сопровождению учебных целей, а затем провели электронные пуски ракет и уничтожили воздушные цели. В учении было задействовано более 50 военнослужащих и до 10 единиц военной техники.



Между тем



Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Балтийского флота также провело тактическое учение на полигоне. Во время движения колон военной техники операторы мобильных комплексов подавили радиосигналы для защиты подразделений 11 армейского корпуса от радиоуправляемых минно-взрывных устройств.





Также специалисты РЭБ собрали и проанализировали разведывательную информацию на основе приема электромагнитного излучения КВ, УКВ диапазонов, поставили радиопомехи и нарушили систему связи полевых авианаводчиков и наведения высокоточного управляемого ракетного вооружения условного противника.



В учениях были задействованы беспилотные летательные аппараты " Леер-3" , автоматизированные станции помех " Житель" , комплекс " Борисоглебск-1" , машина постановки помех средствам сотовой связи " Лава-РП" и другие спецсредства.