В Британии назвали «самое разрушительное оружие» России

Самым разрушительным оружием без ядерного заряда признана российская огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщает британское издание The Daily Star.



«Тяжелая огнеметная система предназначена для уничтожения бункеров и укреплений противника «дождем» из ракет, каждая из которых несет в себе миниатюрный ад», – говорится в публикации.



В материале подчёркивается, что «Солнцепек» превосходит по мощи любую гаубицу. Кроме того, журналисты отмечают, что термобарические ракеты «буквально взрывают воздух вокруг цели». Британское издание пишет, что огнемётная установка «единственная в своём роде».



ТОС-1А «Солнцепек» стоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооружённых сил России. Система разработана для уничтожения войск противника, легкобронированной техники и транспортных средств противника. «Солнцепек» поражает цели на площади от тысячи до двух тысяч квадратных метров.