Подлодка «Краснодар» с ракетами «Калибр» прибыла в Севастополь

«Краснодар» станет четвертой по счету подводной лодкой проекта 636 «Варшавянка», которая войдет в состав Черноморского флота.

В Севастополе сегодня торжественно встречают подводную лодку «Краснодар». Самая бесшумная в мире субмарина прибыла в Крым от берегов Сирии.

«Краснодар» станет четвертой по счету подводной лодкой проекта 636 «Варшавянка», которая войдет в состав Черноморского флота. На борту дизель-электрической подлодки имеется мощнейший арсенал: шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм с автоматическим заряжанием, четыре ракеты «Калибр», 18 торпед, ПЗРК «Стрела-3» или «Игла», 24 мины, восемь ракет.

В Средиземном море подлодка «Краснодар» совместно с фрегатом «Адмирал Эссен» успешно выполнила боевые задачи по борьбе с запрещенной в России группировкой ИГИЛ.