Новейший Су-57 впервые поднялся в небо

Новый истребитель пятого поколения СУ-57 – Т-50-11, совершил первые летные испытания, об этом сообщает портал Naked Science.

Самолет был разработан в рамках Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации. Разрабатывался для замены в войсках истребителя СУ-27.

Официального подтверждения полета пока не поступало, как и подробностей о характеристиках истребителя.

Напомним, что предыдущий самолет в рамках этого проекта – Т-50-9 – был сооружен с использованием новой технологии камуфляжа – полупиксельная окраска.

Промежуточная модель – Т-50-10 поступит в эксплуатацию ВВС России позже, чем 11-я модель: по имеющимся сведениям, необходима частичная переделка летательного аппарата.

На сегодняшний день известно, что истребители класса СУ-57 могут нести до шести ракет «воздух-воздух»: 4 средней дальности и 2 малой, а также располагают бомбами и тактическими ракетами.