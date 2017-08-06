Генерал США хочет посостязаться с Россией

Newsweek Бригадный генерал ВВС США Джон Хили считает, что стоит расширить масштаб учений НАТО , чтобы составить конкуренцию России с ее нарастающей военной мощью, пишет

Он заявил на этой неделе, что НАТО во главе с США проводит «почти непрекращающуюся серию учений», реагируя таким образом на возросшую военную активность России. «То, что мы в конце концов собираемся сделать, - это интегрированная в глобальном масштабе программа упражнений, чтобы мы (все) ... работали над одними и теми же нотами в одном объединенном глобальном упражнении», - сказал Хили в интервью Reuters

По мнению генерала, нужно привлечь к участию в учениях большее число западных союзников. Это, считает он, даст возможность полноценной проверки готовности альянса к глобальному конфликту с Москвой на случай, если все закончится реальным противостоянием.

«В конечном итоге мы идём к глобальной интегрированной программе учений, чтобы мы все работали над одной и той же партитурой в рамках одних комбинированных глобальных учений», — заявил Хили.

Как пишет издание, США уже отреагировали на российскую политику установкой в Европе сложной оборонной инфраструктуры.