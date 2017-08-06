Американский генерал предложил поконкурировать с Россией на учениях

Журнал Newsweek опубликовал размышления бригадного генерала ВВС США Джон Хили о пути развития военных учений американцев и их союзников.

Хили уверен, что масштаб и число маневров должны возрастать, а также в них должно участвовать все больше партнеров.

"В конечном итоге мы идём к глобальной интегрированной программе учений", — считает Хили.

Причиной такой активности генерал назвал необходимость противостоять "всё более мощной" России, пишет RT.

По его словам, проведение всеохватывающих учений проверит готовность НАТО к реальному конфликту с Россией.

В статье указано, что США разделяют беспокойство Европы после возвращения Крыма в состав России и создали сложную оборонную инфраструктуру в Старом Свете.