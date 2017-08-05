Представлен доработанный бронеавтомобиль «Торос»

Российское оборонное предприятие Intrall, известное разработкой бронеавтомобиля «Колун» совместно с автозаводом УАМЗ, представило доработанную версию бронемашины «Торос». Модернизированная версия Тороса получила улучшенную защиту от осколков и стрелкового оружия. Машина была представлена в День ВДВ, так как основной специализацией автомобиля, как считают разработчики - десантируемая бронемашина огневой поддержки. Также, как сообщает defence-blog , Торос может поставляться в Росгвардию.