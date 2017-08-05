Самоходки США отрабатывают ведение войны в Европе

Самоходные артиллерийские установки 3-го батальона 29-го полевого артиллерийского полка провели два учения в Германии и Румынии по тактике боевых действий в Европе. Американские военные отработали маскировку и скрытое передвижение САУ M109A6 Paladin. Навыки, приобретенные американскими военными, будут закреплены на учениях Getica Sabre 17 в Румынии. В настоящее время батальон 155-миллиметровых самоходок обеспечивает артиллерийскую поддержку расквартированным в Европе третьей бронетанковой бригадной боевой группы четвертой пехотной дивизии. По словам лейтенанта Джеймса Келли, исполняющего обязанности командира батареи, маскировку и тактику ведения огня в лесистой местности Европы американские артиллеристы применяли впервые. Наша задача заключается в том, чтобы за максимально короткий срок после получения команды открыть огонь по позициям противника, при этом, по возможности, оставаясь незамеченными , - приводит слова Келли defence-blog . По его словам, тактика ведения боевых действий в Европе существенно отличается от той, которая применялась в Ираке. Учения в Румынии и Германии помогли нам наладить системы снабжения и связи и отладить работу так, чтобы максимально быстро вести огонь и оставаться вне пределов видимости , - отметил Келли.