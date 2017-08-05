В Минобороны отказались стрелять с крейсера «Аврора»

В день 100-летия Октябрьской революции – 7 ноября 2017 года – жители Петербурга не услышат выстрела из легендарного крейсера «Аврора».

Представитель департамента культуры Минобороны РФ Валерий Климов пояснил, что речь идет о музейном экспонате, поэтому его использование в иных целях может привести к нежелательным последствиям.

Возможно, будет какая-то имитация залпа, но решение об этом еще не принято.

По словам Климова, историки до сих пор спорят, когда и куда именно стреляла «Аврора» 100 лет назад, а также как это повлияло на ход вооруженного восстания.

Ранее участники московского театра «Квартет И» в рамках съемок фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» спели песню о крейсере.