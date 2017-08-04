Fox News: российский танковый биатлон должен растормошить НАТО

На этой неделе в России начались грандиозные соревнования боевых танков. В них участвуют 18 стран плюс Россия. Россия организовывает эти игры каждый год. Среди приглашённых стран, что неудивительно, нас (США. — ИноТВ) нет. Нас нет в списке, как и союзников по НАТО

Приглашённые участники — это в основном страны, у которых не особенно хорошие отношения с США: Китай, Иран, Египет, Марокко, Ангола. Список можно продолжать, всего там будет 18 стран. Все они относятся к США с разной степенью неприязни и определённой прохладцей.

Мероприятие будет продолжаться две недели, и танки — это гвоздь программы. Игры транслируется по всей России. Это крупное событие, которое посещает много людей, чтобы выяснить, какой танк самый лучший.

(На результаты. — ИноТВ) этих двухнедельных соревнований боевых танков влияют множество факторов: (время. — ИноТВ) прохождения полосы препятствий, манёвренность танка, мастерство вождения экипажа, эффективность орудия, а также точность и скорость экипажа в уничтожении целей. Существует много моментов, во время которых проявляется не только технологическая эффективность самого танка, но и умения экипажа.

У России много танков, однако она остановила свой выбор на модернизированном варианте Т-72. Но если нет танка, то это не проблема: друзьям России, которые примут участие в этом масштабном и эпическом мероприятии, танки выдадут. Правда они получат более старую версию Т-72.

Всегда тяжело говорить об особенностях и нюансах передовых оборонных технологий других стран, однако вот что известно о модернизированной версии этого танка: он обладает динамической защитой, улучшенной системой связи, лучшим обзором для командира, а также многими другими усовершенствованиями, которые, по сути, также внедряются в рамках танковых программ у нас в США.

В прошлом году победил Китай*. В этом же году одержать победу собирается Россия. Они действовали безошибочно и невероятно быстро и уже побили ранее установленный временной рекорд.

Соединённые Штаты не были приглашены принять участие в этом эпичном танковом биатлоне, но, если бы они на него попали, какой танк бы они выбрали? Ну, одна из наших основных машин — это M1 Abrams. Это одна из самых легендарных наших машин — это основной боевой танк американской армии. Это яростный зверь, которому уже лет 40, но он всё ещё очень грозен. С течением времени, особенно в последние 15 лет, мы постоянно его модернизировали. Это огромная зверь-машина. Она весит более 60 тонн, может идти со скоростью более 40 миль в час (65 км/ч. — ИноТВ), обладает тяжёлой бронёй и мощным орудием. Адский танк.

Что касается этого крупного события, то стоит отметить два момента. Во-первых, привлекает внимание то, что Россия впервые занимается организацией этого события вместе с другой страной. Что же это за страна? Китай.

Так что Китай, помимо битвы танков, которая пройдёт в России, организует многие другие мероприятия, как, например, презентации всего необходимого для войны и победы в ней. Интересно и примечательно то, что Китай настолько сошёлся с Россией, что участвует в организации этого большого мирового спектакля.

Во-вторых, это правда, что НАТО это должно растормошить. Это не должно нас напугать — мы не должны жить в страхе, но с учётом всего этого, это чёткий сигнал, что Россия и Китай относятся к военной сфере, особенно к танкам, гораздо серьёзнее, чем мы, и это не очень хорошо.

* Так сказано в оригинале. Китай в прошлом году занял второе место в командном зачёте (прим. ИноТВ).