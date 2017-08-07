В Эстонии начинаются учения с участием авиации Национальной гвардии США

Совместные учения авиации Национальной гвардии американского штата Мэриленд и эстонских Сил обороны в понедельник начинаются в Эстонии, сообщил Главный штаб Сил обороны республики.





Также в учениях примут участие дислоцированный в Эстонии международный батальон НАТО , а также члены военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны").

"Учения пройдут с 7 по 18 августа. С американской стороны в них примут участие 10 штурмовиков А-10 Thunderbolt, 4 вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47, а также 270 военных специалистов Национальной гвардии США, которые в пятницу прибыли на авиабазу Эмари под Таллином. Во время проведения учений в Эстонии также будет находиться штаб ВВС Национальной гвардии штата Мэриленд", — говорится в сообщении.



В понедельник также пройдет встреча министра обороны Эстонии Юри Луйка и главы Национальной гвардии штата Мэриленд генерал-майора США Линды Сингх. Основная часть учений будет проходить в зоне расположенного у городка Тапа Центрального полигона Сил обороны.