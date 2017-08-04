СМИ: КНДР может закончить разработку водородной бомбы уже через полгода

Северная Корея работает над созданием водородной бомбы, которая будет в разы мощнее атомных зарядов, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны США.

По данным телеканала, завершить создание водородной бомбы КНДР могут за 6-18 месяцев, при этом отмечается, что если американским ПРО не удастся отразить атаку, то жертвами удара Северной Кореи могут стать от 500 тыс. до 1,7 млн. человек.

Вместе с тем отмечается, что Ким Чен Ын уже объявлял об успешных испытаниях водородной бомбы в начале прошлого года, однако подтверждений данному заявлению так и не появилось.

Напомним, в конце в Пхеньяне объявили об очередном успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Снаряд достиг максимальной высоты 3724 м, расстояние полета составило 998 км. Тогда в КНДР подчеркнули, что запуск ракеты был «суровым предупреждением» Вашингтону.