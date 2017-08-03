В подмосковной Лобне обнаружен подпольный арсенал

В многоквартирном доме в Подмосковье обнаружен арсенал оружия, изъято более 7 тысяч боеприпасов и 1,5 килограмма пороха.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в Росгвардии.

Тут же были вызваны взрывотехники Росгвардии, которые установили, что в квартире хранится целый арсенал — 28 единиц огнестрельного оружия, 16 гранат, 27 запалов, полтора килограмма пороха, 34 сигнальные ракеты, 18 единиц холодного оружия и более 7 тысяч различных боеприпасов.

Опасные находки были переданы следственно-оперативной группе для розыска их владельцев.