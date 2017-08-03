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В подмосковной Лобне обнаружен подпольный арсенал
В многоквартирном доме в Подмосковье обнаружен арсенал оружия, изъято более 7 тысяч боеприпасов и 1,5 килограмма пороха.
Как передает РИА Новости, об этом сообщили в Росгвардии.
Опасную находку обнаружили оперативники Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел при проведении розыскной операции.
Тут же были вызваны взрывотехники Росгвардии, которые установили, что в квартире хранится целый арсенал — 28 единиц огнестрельного оружия, 16 гранат, 27 запалов, полтора килограмма пороха, 34 сигнальные ракеты, 18 единиц холодного оружия и более 7 тысяч различных боеприпасов.
Опасные находки были переданы следственно-оперативной группе для розыска их владельцев.
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