На Украине похвастались «новой» зенитной установкой «Шилка»

Установка была восстановлена и модернизирована на предприятии «Балаклейский ремонтный завод», входящий в состав «Укроборонпрома» . Испытания прошли на полигоне в Харьковской области в присутствии представителей ВСУ.

Во время тестирования отремонтированной машины была полностью проверена работа всех систем, включая ведение огня с 23-мм счетверенной автоматической пушки, общая скорострельность которой составляет 3400 выстрелов в минуту, сообщает Ukranian military pages.

Серийное производство ЗСУ «Шилка» было начато в 1964 году в СССР. Заказ на ремонт и модернизацию зенитных установок был сделан в 2015 году.