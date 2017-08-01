США испытают межконтинентальную баллистическую ракеты

Американские военные проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает телеканал CNBC.



Учебные стрельбы пройдут в Калифорнии с базы ВВС Ванденберг с 00:01 до 6:01 (с 10:01 по 16:01 мск). Предположительно, на ракете не будет установлена боеголовка. Эксперты связывают учебные стрельбы с эскалацией конфликта на Корейском полуострове.



В ночь с 28 на 29 июля военные Северной Кореи провели очередные испытания баллистической ракеты. По данным американской разведки, КНДР запустила межконтинентальную ракету, которая пролетела 700 километров и рухнула в Японском море. Предыдущие ракетные испытания КНДР провели 4 июля. США неоднократно заявляли о намерениях нанести превентивный удар по военной инфраструктуре Северной Кореи. Пхеньян обещал в ответ на «военные провокации США превратить в пыль» американские базы в Южной Корее и Японии.