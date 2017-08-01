Истребители НАТО перехватили российские самолеты у границ Эстонии

Испанские и финские истребители были подняты на перехват трех российских самолетов, замеченных около эстонского воздушного пространства во вторник, сообщили в НАТО . Российские самолеты были идентифицированы как два перехватчика МиГ-31 и один транспортный самолет Ан-26, передает Reuters

На перехват с авиабазы «Эмари» в Эстонии были подняты два испанских самолета F-18 (представители этой страны сейчас патрулируют небо над Прибалтикой в рамках НАТО).

Финские самолеты также поднимались, чтобы перехватить самолет.

В последние годы число перехватов российских самолетов НАТО увеличилось в условиях обострения напряженности в отношениях между Западом и Москвой.