Китай показал новейшую баллистическую ракету

На параде в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая страна впервые продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету национальной разработки (НОАК). Об этом сообщает телеканал Global Times.

China's new DF-31AG intercontinental missiles make public debut in the nuclear missile formation at #PLA90 military parade in #Zhurihe base pic.twitter.com/cl2Ps21kZX— Global Times (@globaltimesnews) 30 июля 2017 г.

По сообщению телеканала, максимальная дальность новейшей ракеты DF-31AG превышает 10 тысяч километров. В параде в честь 90-летия основания НОАК участвуют сотни единиц различной техники и тысячи военнослужащих, ожидается, что многие образцы вооружений будут продемонстрированы впервые.