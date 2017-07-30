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Китай показал новейшую баллистическую ракету

Китай показал новейшую баллистическую ракету
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На параде в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая страна впервые продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету национальной разработки (НОАК). Об этом сообщает телеканал Global Times.
По сообщению телеканала, максимальная дальность новейшей ракеты DF-31AG превышает 10 тысяч километров. В параде в честь 90-летия основания НОАК участвуют сотни единиц различной техники и тысячи военнослужащих, ожидается, что многие образцы вооружений будут продемонстрированы впервые.
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