Рогозин рассказал о планах России продолжать поставки ракетных двигателей в США

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что Москва пока не планирует прекращать поставки ракетных двигателей в США. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим все сильные и слабые стороны Соединенных Штатов. Мы принимаем во внимание лозунг "Космос вне политики", но ничто не вечно под луной», - сказал Рогозин, отметив, что США не прекращают сотрудничество с Россией в космической сфере, поскольку «им не на чем запускать свои ракеты».

При этом вице-премьер уточнил, что данный вопрос относится к компетенции президента России и Совета безопасности.

Российское научно-производственное объединение «Энергомаш» имеет в своем портфеле два крупных контракта с американскими партнерами. По первому предприятие поставляет в США двигатели РД-180 для тяжелой ракеты Atlas V, по второму — РД-181 для среднего носителя Antares.

Стоимость первого контракта превышает миллиард долларов, второго — 220 миллионов. Именно первый контракт позволил «Энергомашу» относительно безбедно существовать в последние 20 лет. Интерес к российским двигателям проявляет Китай, который заинтересован в полном доступе к технологии производства агрегатов.