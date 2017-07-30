Китай продемонстрировал новейшую технику на военном параде

ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости Анна Раткогло . Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая (НОАК), состоялся в воскресенье на крупнейшем военном полигоне страны Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия, КНР продемонстрировала новейшую военную технику.

Парад начался в 9.00 по местному времени (4.00 мск), его принял председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин . Прямую трансляцию парада вело Центральное телевидение Китая.

В параде приняли участие 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единица наземного оборудования. В репортаже отметили, что более 40% представленной на параде техники было продемонстрировано впервые. Также сообщалось, что впервые была показана новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.

Народно-освободительная армия КНР была основана 1 августа 1927 года. В сентябре 2015 года Си Цзиньпин объявил, что Китай до конца 2017 года сократит численность своих вооруженных сил на 300 тысяч человек из небоевого состава. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с численностью в 2 миллиона человек.