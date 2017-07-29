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"Каракурты" получат морскую версию "Панциря", а спецназ ВДВ - новые автоматы
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что на малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" установят морскую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Он отметил, что с ЗРК для кораблей этого проекта "нет никаких проблем", передает "Интерфакс". В субботу Борисов принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля "Ураган" проекта 22800, которая проходила на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла".
Новый вид вооружения получит и спецназ ВДВ — речь идет о двух автоматах производства завода имени Дегтярева. Об этом рассказал начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ Николай Анохин. Данные автоматы превосходят автомат Калашникова по возможностям, кучности стрельбы и другим боевым характеристикам. Также ВДВ активно переходит на новую боевую экипировку "Ратник". Она поставляется в сухопутные, воздушно-десантные войска и в подразделения морской пехоты с 2016 года.
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